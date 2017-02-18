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İstanbul Haberi: Tekstil deposundaki soygun kamerada

Tekstil deposundaki soygun kamerada
19:0918 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
Tekstil deposundaki soygun kamerada
Tekstil deposundaki soygun kamerada

BAHÇELİEVLER'de bir tekstil firmasının deposuna giren soyguncular 2 buçuk dakikada 25 bin liralık tişört çaldı. Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Soygun bu sabah 05.20 sıralarında Bahçelievler Soğanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir giyim firmasının deposuna gelen kar maskeli 3 kişi önce kepenkleri kontrol etti. Ardından kepenkleri esneterek açan hırsızlar kısa sürede içeri girdi. Üst üste yığılı tişörtlere yönelen hırsızlardan 2'si kumaşları dışarı çıkarırken biri de araca koydu. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Hırsızlar 2 buçuk dakikada 25 bin liralık tişört çalarak kayıplara karıştı. Polis güvenlik kamerasına yansıyan 3 hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

 

 

DHA

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