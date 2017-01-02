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Denizli Haberi: Telefon dolandırıcılığından gözaltına alındı

Telefon dolandırıcılığından gözaltına alındı
18:362 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
Telefon dolandırıcılığından gözaltına alındı
Telefon dolandırıcılığından gözaltına alındı

DENİZLİ'de kendisini savcı olarak tanıtıp, bir kişiyi cep telefonuyla dolandıran kişi, polis tarafından yakalandı. Dolandırdığı altınlar ve para da bulundu.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, telefon dolandırıcılarına karşı çalışmalarını sürdürüyor. Bir kişiyi telefonla arayıp, kendisini savcı olarak tanıtan kişi, vatandaştan 200 lira para ile parça külçe altınlarını aldı. Dolandırıcılık üzerine soruşturma başlatan polis, şüpheliyi Karahayıt Mahallesi'nde yakaladı. Üzerinde yapılan aramada ise dolandırdığı 200 lira para ile parça külçe altınlar bulundu. Gözaltına alınan şüpheli ifadesinin alınması ardından adliyeye sevk edildi.

 

 

DHA

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