Telefon dolandırıcısı polisten kaçamadı

SİVAS'ta telefonla aradığı kişilere kendisini savcı diye tanıtıp 'Adınız kuyumcu soygununa karıştı' diyerek dolandırıcılık yapan şüpheli polise yakalandı.

Olay öğlen saatlerinde Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Kendisini savcı olarak tanıtan bir kişi, B.B.'yi arayarak 'Adınız kuyumcu soygununa karıştı' diyerek para ve ziynet eşyalarını eve gelecek polise vermeleri istedi. Kısa süre sonra eve gelen şüpheli 24 yaşındaki M.E.A. bir poşet içinde 100 bin lira, 10 bin dolar, 5 bilezik, 5 çeyrek altını teslim aldı. Şüphelenerek polisi arayan B.B.'nin ihbarı üzerine Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekiplerin takibi sonucunda şüpheli M.E.A. mahalleden ayrılmadan yakalandı. Dolandırdığı paralar ve altınlara el konuldu. Şüpheli, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA