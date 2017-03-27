Telefon dolandırıcısına 4 yıl hapis, 40 bin TL para cezası

KAYSERİ'de telefonda kendisini polis olarak tanıtıp, bir kadının 40 bin lirasını dolandırdığı iddiasıyla yargılanan 33 yaşındaki Hasan Bozkurt, 4 yıl hapis, 40 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Kayseri 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında tutuksuz yargılanan Hasan Bozkurt, Şanlıurfa 3 Ağır Ceza Mahkemesi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır bulundu. Dolandırıcılık suçlaması kabul etmeyen Bozkurt, "Ben, Kayseri'ye hiç gelmedim. Kimseye kendimi polisi olarak tanıtıp para istemedim. Şikayetçi kadınla hiç karşılaşmadım. Beraatimi istiyorum" dedi.

62 yaşındaki Perihan Uluç ise ifadesinde "Beni telefonla arayıp kendini polis olarak tanıtan Hasan Bozkurt, 'operasyonda kullanılmak üzere' diyerek para istedi. Korktum ve paramın olmadığını, altınımın bulunduğunu söyledim. Bunun üzerine 'Altınlarını bozdur, bankadan para çek' dediler. Altınlarım 14 bin TL tuttu. Ayrıca bir bankadan 26 bin lira kredi çekip, arayan kişiye teslim ettim" diye konuştu.

Mahkeme heyeti yargılama sonunda, sanık Hasan Bozkurt'un tutuklanmasına karar vererek, 4 yıl hapis 40 TL para cezası verdi.

DHA