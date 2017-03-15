Telefon dolandırıcısına jet ceza: 3 yıl hapis 8 bin lira para cezası

Halil ÖZÇOBAN/BURSA/(DHA)BURSA'da cep telefonu ile aradığı 45 yaşındaki Atiye Ünal'a kendisini polis olarak tanıtıp, "Adınız FETÖ/PDY soruşturmasında geçiyor. Evde bulunan para ve ziynet eşyalarını bize ver. İnceledikten sonra idade edeceğiz" diyen 28 yaşındaki Fırat Karadenizli, teklifi kabul eden kadının emekli polis memuru olan eşi tarafından, para ve altınları almaya gelince yakalandı. 'Dolandırıcılık' suçundan tutuklanan Karadenizli, çıktığı ilk duruşmada 3 yıl 4 ay hapis ve 8 bin 880 lira para cezasına çarptırıldı.

Bursa'da geçtiğimiz ocak ayında Atiye Ünal'ı cep telefonu ile arayan bir kişi kendisini polis memuru olarak tanıtıp, Ünal'ın adının devam eden FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçtiğini belirtip, evde bulunan para ve altınların incelenip iade edilmesi koşulu ile hemen kendilerine verilmesini istedi. Dolandırılacağını anlayan Atiye Ünal teklifi kabul etti. Bunun üzerine dolandırıcı, konuşma sırasında adresini öğrendiği Atiye Ünal'a, "Evinizin hemen yanında Göz Vakfı bulunuyor. Para ve ziynet eşyalarını çantaya koyup buraya getir. Sana, 'parola bulut' deyince çantayı bana ver. Gerekli incelemelerden sonra tüm para ve altınları sana iade edeceğim. Rahat ol. Kimseye haber verme" diyerek telefonu kapattı.

Bunun üzerine Atiye Ünal, emekli polis memuru olan 51 yaşındaki eşi Sadullah Ünal ile belirtilen adrese gidip beklemeye başladı. Bu sırada yanına gelen ve "parola bulut" diyen dolandırıcı, Sadullah Ünal tarafından suçüstü yakalanıp çağrılan polis ekiplerine teslim edildi. Güvenlik kameralarının tesbit ettiği bu yakalamadan sora kimlik kontrolünde isminin Fırat Karadenizli olduğu öğrenilen şüpheli, çıkartıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine kondu.

Hakkında Bursa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'dolandırcılık' suçundan dava açılan Karadenizli'nin ilk duruşmasında karar çıktı. Yöneltilen suçlamayı kabul etmeyip, "Ben kimseyi aramadım. Yalnız Adana'da yaşayan soyadını bilmediğim Mustafa isimli arkadaşım bana, 'Bursa'da sana emanet verecekler. Onu allp bize getir' dedi. Bende o yüzden Atiye Ünal'ın yanına gittim" dedi.

Mahkeme heyeti Fırat Karadenizli'i'ye önce 6 yıl hapis cezası verdi. Daha sonra suçun teşebbüs aşamasında kalması ve sanığın duruşmadaki iyi halini dikkate alarak bu cezayı 3 yıl 4 ay hapis ve 8 bin 880 lira para cezasına çarptırıp sanığın tahliyesine karar verdi.

DHA