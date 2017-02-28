Telefonla kandırdıkları kişileri dolandıran 2 kişi yakalandı

ERZURUM'da kendilerini polis olarak tanıtan Bank Asya'da hesapları olan3 kişinin 315 bin lira para ve ziynet eşyasını alan 2 kişi, yakalandı.

Kendisini Emniyet Müdürlüğünden 'polis' olarak tanıtan kişiler, merkez Yakutiye İlçesi'ndeki Muratpaşa Mahallesinde oturan bir kadını telefonla dün aradı. Kadının bankadaki bilgileri kullanılarak terör örgütünün yurt dışına para ve ziynet eşyası kaçırdığını öne süren dolandırıcılar, altınların nerede olduğunu sordu. Dolandırıcılara altınların yanında olduğunu belirten kadın, bir poşete koyduğu 100 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını kendilerini 'Polis' diye tanıtan kişilere teslim etti. Kısa süre sonra dolandırıldığını anlayan kadının şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsız Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından Ş.D. ile İ.E.'yi aynı gün kadından aldıkları ziynet eşyaları ile birlikte yakaladı. İki şüphelinin aynı yöntemle Ayaz Paşa Mahallesinden 8 Şubat günü 150 bin, Bakırcı Mahallesi'nden 22 Şubat günü 65 bin liralık dolandırıcılık olayı gerçekleştirdiğini tespit etti. Dolandırıcılık olayları ile ilgili iki kişi Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

DHA