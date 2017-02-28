Televizyon hırsızlığı güvenlik kamerasında

DENİZLİ'nin Pamukkale İlçesi'nde, girdikleri daireden televizyon çalan 2 hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı. Polis, eşkalleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, geçen cumartesi günü saat 01.00'de, Zeytinköy Mahallesi Kılıçarslan Caddesi'ndeki bir apart dairede meydana geldi. Birinci kattaki apartın önüne gelen 2 kişi, önce çevreyi kontrol etti. Sonra biri gözcülük yaptı, diğeri ise duvarı atlayarak balkondan daireye girdi. Elinde televizyonla çıkan zanlı, gözcülük yapan suç ortağına balkondan televizyonu verdi. Daha sonra iki kişi, çaldıkları televizyonu duvarın altına gizledikten sonra çevreyi tekrar kontrol edip, kimsenin olmadığını görünce çaldıkları eşyayı da yanına alıp olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anları, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Hırsızlığı fark eden apart sahibi Bekir Göksu durumu, polise bildirdi. Güvenlik kameralarına yüzleri yansıyan hırsızların parmak izlerinden yola çıkan polis, yakalanması için çalışma başlattı. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

DHA