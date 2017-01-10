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İstanbul Haberi: TEM'de kara gömülü araçlar sahipleri tarafından alınıyor

TEM'de kara gömülü araçlar sahipleri tarafından alınıyor
14:4810 Ocak 2017
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TEM'de kara gömülü araçlar sahipleri tarafından alınıyor
TEM'de kara gömülü araçlar sahipleri tarafından alınıyor

YOĞUN kar nedeniyle TEM otoyolunda, yol kenarında terk edilen araçlar, sahipleri tarafından alınıyor.

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle günler önce birçok sürücü araçlarını TEM otoyolunda, yol kenarına park edip gitmişti. O günden bu yana yol kenarındaki birçok araç kar nedeniyle neredeyse görünmez halde. Günler sonra araçlarını almaya gelen sürücüler, uzun uğraşlar sonucu karla kaplı araçlarını bulunduğu yerden çıkardı. Bazı sürücüler, kış lastiği olmasına rağmen araçlarının yolda kaldığını ve yol kenarına park edip eve gitmek durumunda kaldığını söyledi.

 

DHA

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