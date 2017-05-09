Temel Karamollaoğlu:Bütün gayretimiz; yarın yine, 'Yanıldık,Aldatıldık' denilmemesi içindir

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu,'Bu süreçte parti kaygısıyla değil, ülke kaygısıyla hareket edilmelidir. Partiye değil, ülkeye sahip çıkmanın yolları aranmalıdır.Şahısların taleplerine göre değil milletin ihtiyaçlarına göre adım atılmalıdır. Bugün bütün gayretimiz; yarın yine, 'Yanıldık,Aldatıldık' denilmemesi içindir' dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'nin zorlu bir süreçten geçtiğini, parti kaygısıyla değil ülke kaygısıyla hareket edilmesi gerektiğini belirtti. Temel Karamollaoğlu'nun açıklamaları şöyle:' İçinde bulunduğumuz bu hassas ortamda, Türkiye'nin makam ve unvan değişikliğine değil köklü bir zihniyet değişikliğine ihtiyacı vardır. Zihniyet ve yaklaşım değişmediği takdirde, ister cumhurbaşkanı olun, ister başkan olun, ister şah, ister padişah olun sonuç değişmez. Türkiye hem içerde hem de dışarıda çok zorlu bir süreçten geçiyor. Türkiye'nin yeni kutuplaşma ve güvensizlikler çıkaracak yaklaşımlara değil,birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek adımlara ihtiyacı vardır. Bu süreçte parti kaygısıyla değil, ülke kaygısıyla hareket edilmelidir. Partiye değil, ülkeye sahip çıkmanın yolları aranmalıdır.Şahısların taleplerine göre değil milletin ihtiyaçlarına göre adım atılmalıdır. 'Ben yaptım oldu' mantığıyla hareket edilmemelidir. Biz bu uyarılarımızı bütün samimiyetimizle bir kardeşlik vazifesi olarak yapıyoruz. Her zaman olduğu gibi inandığımız doğruları sorumluluğumuzun bir gereği olarak aziz milletimizle paylaşıyoruz. Bugün bütün gayretimiz; yarın yine, 'Yanıldık/Aldatıldık' denilmemesi içindir.'

DHA