Temizlik için Melen Çayı'na indirilen iş makinesi battı

Ayşenur YAMAN/AKÇAKOCA (Düzce), (DHA) DÜZCE'nin Akçakoca İlçesi'nde, turizme kazandırılması planlanan Melen Çayı'nı temizlemek için suya indirilen iş makinesi devrilerek batarken, operatör kurtuldu.

Akçakoca Belediyesi, Melen Çayı'nın 8 kilometrelik bölümünde temizlik çalışması başlattı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden getirilen iş makinesi, suya indirildi. Operatörün temizliğe başladığı sırada eskavatörün dengesi bozularak batmaya başladı. Operatör Yılmaz Arıcan, ters dönen iş makesinin üzerine çıktı. Bir süre iş makinesinin üzerinde bekleyen Arıcan, getirilen balıkçı teknesiyle alınarak kıyıya çıkarıldı. Daha sonra iş makinesinin kurtarılması için vinçle çalışma başlatıldı.

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının Melen Çayı'nın turizme kazandırılması olduğunu söyledi. İş makinesinin suya indirilmesi sırasında istenmeyen bir kaza olduğunu ifade eden Başkan Yemenici, "Üzücü bir olay yaşadık, ama önemli bir şey yok. Operatör arkadaşımız yara almadan kurtuldu çok şükür. Arkadaşlarımız vinç yardımı ile ekskavatörü karaya çekecek. Teknik arızalar giderildikten sonra çalışmalarımız devam edecek" dedi.

DHA