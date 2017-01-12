Tente faciası kurbanı işadamı son yolculuğuna uğurlanıyor (1)

Ataköy'de katıldığı cenaze töreni sırasında çöken tentenin altında kalarak yaşamını yitiren 45 yaşındaki İşadamı Mustafa Ümit Şengezer son yolculuğuna uğurlanıyor. Şengezer için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Yaşamını yitiren işadamının 8 aylık hamile eşi Aslı Solak Şengezer ambulansla getirildi. Yakınlarının desteğiyle güçlükle yürüyen Şengezer, eşinin tabutuna son kez dokundu. Mustafa Ümit Şengezer'in cenazesine ailesi, arkadaşları ve çalışanları katılıyor. İşadamının hayatını kaybettiği olaydan kurtulanlar da Fatih Camii'nde



DHA