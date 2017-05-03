Tepebaşı Belediyesi Çocuk Orkestrası Brüksel’de konser verdi

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası, Brüksel'de Türkiye Cumhuriyeti AB Daimi Temsilciliğinde konser verdi. AB Büyükelçisi Faruk Kaymakçı'nın daveti üzerine AB Daimi temsilciliğinde mini konser veren Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi var çocuk senfoni orkestrası büyük alkış aldı.

Belçika'nın Neerpelt şehrinde bu yıl 65.'si düzenlenen Avrupa Genç Müzisyenler Festivaline katılmak için Belçika'ya gelen Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrasını, AB Büyükelçisi Faruk Kaymakçı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

AB Daimi temsilciliğinde düzenlenen konser öncesi AB Büyükelçisi Faruk Kaymakçı kısa bir teşekkür konuşması yaptı. Konsere T.C. Belçika Büyükelçisi Hakan Olcay, Brüksel Başkonsolosu Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu,Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşcı, AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu ve bir çok davetli katıldı.

Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası tarafından verilen konserde ilk olarak İstiklal Marşı çalındı ve arkasından Avrupa Marşı çalınarak konsere başlandı. Konser sonrasında Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç tarafından, Belçika Büyükelçisi Hakan Olcay, AB Büyükelçisi Faruk Kaymakçı ve Brüksel Başkonsolosu Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu'na birer plaket verdi.

Konser sonrasında AB Büyükelçisi Faruk Kaymakçı “ Eskişehir'li Genç müzisyen arkadaşlarımız bu gün burada güzel bir konser verdi onlara teşekkür ederim. Biz her yıl Türkiye'den daha fazla gençlerin Belçika'daki müzik festivallerine katılmasını dilerim, bizde kendilerine imkanlarımız çerçevesinde destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

'Türkiye ve AB Arasındaki Soğuk Rüzgarları Isıtabilir miyiz'

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç “Büyükelçilikte küçük bir dinleti yaptık, biz olaya birazcık da şöyle bakıyoruz, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında soğuk rüzgarlar var, acaba çocuklarımız bu rüzgarları birazcık da ısıtabilir mi diye düşündük, diliyorum bu mesaj yerine gider. Benim isteğim Brüksel'de 300 çocugumuzla Garnd Palace meydanında bir konser vermek, bu da gerçekleşir umarım. İki Elin Sesi Var senfoni orkestramız 20 Mayıs'ta Eskişehir'de Fazıl Say ile konser verecek” dedi.

'Ali Sabancı'ya Tekrar Teşekkür Ederim'

AB Büyükelçiliğinde düzenlenen konsere katılan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer “Tepebaşı Belediyesinin İki Elin Sesi Var Çocuk Orkestrası Türkiye'de hemen , hemen her salonda çaldı ve Avrupa'ya açıldı. Ben size bilinmeyen bir boyutu anlatayım, bir imecedir buraya gelişleri. Belçika'ya geliş ve gidiş masraflarını 100 çocuğumuzu Eskişehir'den Brüksel'e üçretsiz olarak Ali Sabancı karşıladı buradan da kendisine tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

AB Daimi temsilciliğinde verilen konser sonrasında davetlilere Türk mutfagından ikramlar sunuldu.

Görüntü dökümü

Genel görüntüler.

– AB Daimi Temsilcisi Faruk Kaymakçı ile röportaj.

– Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ile röportaj.

– CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ile röportaj.

DHA