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Zonguldak Haberi: Termik santralde 20 metreden düşen işçi öldü

Termik santralde 20 metreden düşen işçi öldü
18:5710 Mart 2017
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Termik santralde 20 metreden düşen işçi öldü
Termik santralde 20 metreden düşen işçi öldü

ZONGULDAK’ın Kilimli İlçesi’ne bağlı Çatalağzı Beldesi’nde faaliyet gösteren termik santralde çalışan 37 yaşındaki Sami Dursun, 20 metre yükseklikten düşerek öldü.
Termik santralde soğutma ünitesinde bakım ve söküm işleri yapan taşerön işçi Sami Dursun, iddiaya göre 20 metre yükseklikte bacada çalışırken dengesini kaybederek beton zemine düştü. Ağır yaralanan 1 çocuk babası, kaldırıldığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

DHA

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