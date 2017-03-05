Terör saldırısında bacağını kaybeden gaziye moral ziyareti

KASTAMONU'da görevli 112 Acil ekibi çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlenen bombalı terör saldırısında ağır yaralanarak 1 bacağını kaybeden hemşehrileri Ferdi Çatal'ı Kayseri'deki evinde ziyaret ederek 112 Acil üniforması hediye etti.

Daday İlçesi nüfusuna kayıtlı Ferdi Çatal, PKK'lı teröristlerin geçtiğimiz yıl 17 Aralık'ta, Kayseri 1'inci Komando Tugay Komutanlığı'ndan çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan otobüse bomba yüklü araçla gerçekleştirdiği saldırıda ağır yaralandı. 14 askerin şehit olduğu saldırı ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ferdi Çatal, 1 hafta yoğun bakımda kaldıktan sonra hayati tehlikeyi atlatırken sağ bacağı kesildi. Kastamonu 112 Acil Başhekimi Kürşat Özbey, Şube Müdürü İsmail Hakkı Demir ve 112 Acil çalışanları gazi askeri Kayseri'de ki evlerinde ziyaret ederek 'Geçmiş olsun' dileklerinde bulundu. Çatal ve ailesiyle sohbet eden sağlık çalışanları gazi askere 112 Acil üniforması hediye ettiler. Hemşehrilerinin kendilerini ziyaret etmesinden mutluluk duyduğunu belirten Çatal, "Bu vatan için her zaman seve seve canını feda ederim. Vatan sağolsun" dedi.

DHA