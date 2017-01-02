Terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınları Adli Tıp Kurumu'nda

Ortaköy'deki Reina'da meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınları işlemler için Adli Tıp Kurumu'na geldi. Saldırıda hayatını kaybeden Iraklı Bülent Şirvan Osman'ın yakınları teşhis işlemi için içeri girdi. Osman'ın Irak'tan gelen bir yakını, "Erbil'den gelmişti. Bize arkadaşları haber verdi. Bizde Erbil'den buraya geldik. Eczacıydı. 39 yaşında evli ve 2 çocuk babasıydı. Allah'ın kederi yani. Dostlar sağ olsun" diye konuştu.

BELÇİKA'DA DEFNEDİLECEK

Saldırıda hayatını kaybedenlerden biri olan Belçika vatandaşı 23 yaşındaki Ahmet Kerim Akyıl'ın babası Ali Akyıl, cenaze işlemleri için geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan baba Akyıl, "Allah'ım inşallah tez zamanda bu olayları bitirir. Ülkemiz kurtulur" dedi. Baba Akyıl, oğlunun cenazesini Belçika'ya götürülecek.

AİLESİ 2 GÜN BOYUNCA ULAŞAMADI

Saldırıda hayatını kaybedenlerden bir diğeri olan 32 yaşındaki Suudi Arabistanlı Ahmet Abbolos. Yakınları 2 gün boyunca Abbolos'a ulaşamadı. Bunun üzerine Abbolos'un arkadaşlarını arayan ailesi yardım istedi. Arkadaşları 2 gün boyunca hastaneleri dolaştı ancak bir sonucu ulaşamadı. Bunun üzerine Adli Tıp Kurumu'na gelen Abbolos'un yakınları cansız bedeni teşhis etti. Abbolos'un cenazesi işlemlerin ardından Suudi Arabistan'a götürülecek.

DHA