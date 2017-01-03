Terör saldırısında ölen Nurane Hesenova'nın cenazesi Azerbaycan'a getirilecek

İSTANBUL Ortaköy'de bir gece kulübünde meydana gelen terör saldırısın ardından hayatını kaybedenler arasında bulunan, Azerbaycan vatandaşı Nurane Hesenova'nın cenazesinin ülkesine getirilmesi için çalışmalar başlatıldı.

Azerbaycan basınında yer alan haberlere göre, saldırıda hayatını kaybeden ve aynı zamanda Rus vatandaşı olan Nurane Hesenova'nın Rusya'da yaşayan ailesi cenazenin Azerbaycan'a gönderilmesini istedi. Hesenova'nın akrabaları cenazenin Azerbaycan'a gelmesi için, Rusya'nın Türkiye'deki Büyükelçiliğine başvurarak cenazenin Azerbaycan'a gönderilmesini istediler. Başvuru üzerine Büyükelçilik talebi değerlendirdi ve cenazenin Azerbaycan'a gönderilmesiyle ilgili çalışmaların başlatıldığını bildirdi.

DHA