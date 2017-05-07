Terörden zarar görenler için 13 yılda 3 milyar TL ödenek gönderildi

TERÖRLE mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle zarar gören vatandaşların mazarratının karşılanması amacıyla 2004 yılında yürürlüğe giren kanunla 13 yılda, toplam 207 bin 726 kişi için 3 milyar 953 milyon 431 bin 934 Türk Lirası ödenek gönderildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, terör nedeniyle zarar gören vatandaşların zararlarının karşılanması amacıyla 27 Temmuz 2004 tarihinde, '5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun' yürürlüğe girdi.

Kanun kapsamındaki zararların karşılanması için illerde vali yardımcıları başkanlığında Zarar Tespit Komisyonları oluşturuldu. Bu komisyonlarca başvuruların değerlendirilmesi sonucunda, mağdurların maddi zararları karşılandı.

Kanun kapsamında, 2016 yılında 23 bin 404 kişi için toplam 295 milyon TL, 2017 yılının ilk 4 ayında ise 10 bin 220 kişi için toplam 222 milyon 446 bin 387 TL ödenek gönderildi. 5233 Sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği 2004 tarihinden 2017 yılının mayıs ayına kadar ise 207 bin 726 kişi için toplam 3 milyar 953 milyon 431 bin 934 TL ödenek gönderildi.

DHA