Teröristin gece kulübüne giriş anı güvenlik kamerasında (Yeniden)

Tahsin GÜNER / DHA İSTANBUL Ortaköy'de Reina gece kulübüne yönelik saldırıyla ilgili soruşturma emniyet ve istihbarat birimlerinin koordinasyonunda yoğun bir şekilde devam ediyor. Başbakan Yıldırım, saldırıda yaralananları ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada, teröristin gece kulübüne giriş anına ilişkin görüntüleri doğrulayıcı bilgi verdi ancak Noel Baba kıyafeti giydiğine dair değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Görüntülerde saldırganın, ünlü gece kulübünün önünde bekleyenlere ateş ederek içeriye girdiği görülüyordu. Kamuoyuna yansıyan Noel Baba kıyafetli görüntülerle ilgili incelemeler de devam ederken, Başbakan Yıldırım, saldırganın kimliğine ilişkin gelişmelerin daha sonra kamuoyuna aktarılacağını söyledi.

DHA