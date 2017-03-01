Teröristlere yardımdan aranan kişi yakalandı

SİİRT'in Şirvan İlçesi'nde, PKK'lı teröristlere yardım ettiği gerekçesiyle aranan H.P., güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda yakalandı. H.P., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Siirt Valiliği'nce konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, 13 Mayıs 2016 tarihinde 1 PKK'lının öldürüldüğü çatışmada, teröristlere yardım ettikleri tespit edilen ve 2'si yakalanan 3 kişiden biri olan H.P.'nin de Şirvan İlçesi'nde yakalandığı belirtilerek, "13 Mayıs 2016 tarihinde Siirt İli Baykan İlçesi Çaykaya Köyünde yol emniyet ve kontrol görevindeki jandarmanın 'dur' ihtarına, araç içerisinde bulanan teröristlerce uzun namlulu silahlarla ateş edilerek karşılık verilmesi sonucu çıkan çatışmada Mehmet Çelik isimli PKK/KCK bölücü terör örgütü mensubu ölü olarak ele geçirilmiş, aracın bagajında patlatılmaya hazır halde 1 adet 18 Lt. yağ tenekesi ve 4 mutfak tüpüne hazırlanmış el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili olarak yapılan araştırmalar neticesinde; İ.P., E.P. ve H.P. isimli şahısların olay öncesinde teröristlerin kullandığı aracı Bitlis İli Sehi bölgesine götürerek örgüt mensuplarına teslim ettikleri, araca teröristler tarafından bomba düzeneklerinin yerleştirilmesinde yardım ettikleri, olay esnasında teröristlerle birlikte hareket ederek örgüt mensuplarının güvenlik güçlerine yakalanmaması amacıyla yol güzergahında başka bir araçla gözcülük/öncülük yaptıkları tespit edilmiştir. Firari şüphelilerden İ.P. ve E.P. isimli şahıslar 08 Haziran 2016 tarihinde Şanlıurfa İli Viranşehir İlçesinde yakalanarak tutuklanmıştır. Siirt İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde uzun süredir firari durumdaki diğer şüpheli H.P. isimli şahsın Siirt-Şirvan İlçesinde bir evde saklandığının tespit edilmesi üzerine 28 Şubat 2017 tarihinde sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla şüpheli şahıs yakalanmış olup, sevk edildiği Baykan Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Siirt E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edilmiştir" denildi.

DHA