Terzinin kuş sevgisi

MANİSA'da 55 yıldan bu yana terzi, 67 yaşındaki Turgut Balkan, dükkanındaki beslediği 200 kanarya, muhabbet kuşu ve güvenciniyle dikkat çekiyor. Hayvan sevgisinin çocukluktan bu yana geldiğini anlatan Balkan, "Dükkanımda tavşan, köpek, kuş besledim. Kuş sesleri içinde çalışmak tarif edilemez. Kuşlarım ölürse o zaman bu işi bırakırım" dedi.

Merkez Şehzadeler İlçesi'nin İzmir Caddesi'nde 55 yıldan bu yana terzilik yapan Turgut Balkan, hayvan sevgisini işine de taşıdı. Balkan, işyerini bir anlamda hayvanat bahçesine çevirdi. Dükkanında kanarya, muhabbet kuşu ve güvencinden oluşan 200 kuş besleyen, küçüklüğünden bu yana hayvanları çok sevdiğini anlatan Balkan, onlara çocuğu gibi bakıyor. Kuşları ile her gün ilgilendiğini belirten Balkan, hayvan sevgisinin tarifinin mümkün olmadığını belirterek, şöyle dedi:

"Çocukluğumdan beri vazgeçemediğim bir merak. Onlar olmadığı zaman çalışmamayı düşünüyorum. Kuşlarım kalmadığı zaman ben de mesleğimi bırakıp dükkanı kapatacağım. Bakmadığım hayvan kalmadı. Bütün hayvanlara baktım. Arı dahil bütün hayvanlara baktım. Koyun, keçi, tavuk, köpek, tavşan. Dükkanımda daha önce kuşların yanında köpeğim ve tavşanım da vardı. Geçen hafta benim için servet değerinde olan 35 güvercinim öldü. Gelenlerin çoğu kuş meraklısı. Onların burada muhabbetleri olur. Kuşlar üzerine oturur, konuşuruz. Buraya gelenlerde kuş sevgisi vardır."

Mesleğini yıllardan bu yana kuş cıvıltıları arasında sürdüren Turgut Balkan, terzilikte eski işlerin olmadığı halde işini çok sevdiği için sürdürdüğünü ifade etti. Hayvanların da kendisine huzur verdiğini belirten Balkan, "Çıraklığımdan bu yana çalıştım. Eski işlerin hiçbiri kalmadı ama ben gene de boş durmuyorum. Takımlar dikiyorum. Bakanlara, milletvekillerine, paşalara birçok giysi diktim. Kuşlar da işimi yaparken bana huzur veriyor" dedi.

DHA