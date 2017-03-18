Tezgahta kılıç balığı ilgi gördü

ZONGULDAK’ta, tezgahta satışa çıkarılan 2 metre uzunluğunda, 32 kilo ağırlığındaki kılıç balığı ilgi gördü.

Balıkçıların ağına takılan 2 metre 17 santim uzunluğunda, 32 kilo ağırlığında kılıç balığı Zonguldak'ta tezgahta kilosu 60 liradan satışa çıkarıldı. Tezgahta kılıç balığını görenler şaşırdı. Bazı vatandaşlar balıkla hatıra ı çektirirken, bazıları da dokunmaya çalıştı. Balıkçı 49 yaşındaki Kemal Esenbel, kılıç balığının İstanbul Bağazı'nda yakalandığını söyleyerek, "Karadeniz’de bu balık pek bulunmaz. Zonguldaklıların görmesi için bu balığı birkaç gün sergileyeceğiz. Alıcısını bulursak da satacağız. Kilosu 60 lira. Alıcı bulamazsak İstanbul’daki restoranlara satacağız. Kılıç balığına ilgi çok fazla. Görenler bol bol hatıra ı çektiriyor" dedi.

DHA