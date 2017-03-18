Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Zonguldak Haberi: Tezgahta kılıç balığı ilgi gördü

Tezgahta kılıç balığı ilgi gördü
16:2318 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Tezgahta kılıç balığı ilgi gördü
Tezgahta kılıç balığı ilgi gördü

ZONGULDAK’ta, tezgahta satışa çıkarılan 2 metre uzunluğunda, 32 kilo ağırlığındaki kılıç balığı ilgi gördü.
Balıkçıların ağına takılan 2 metre 17 santim uzunluğunda, 32 kilo ağırlığında kılıç balığı Zonguldak'ta tezgahta kilosu 60 liradan satışa çıkarıldı. Tezgahta kılıç balığını görenler şaşırdı. Bazı vatandaşlar balıkla hatıra ı çektirirken, bazıları da dokunmaya çalıştı. Balıkçı 49 yaşındaki Kemal Esenbel, kılıç balığının İstanbul Bağazı'nda yakalandığını söyleyerek, "Karadeniz’de bu balık pek bulunmaz. Zonguldaklıların görmesi için bu balığı birkaç gün sergileyeceğiz. Alıcısını bulursak da satacağız. Kilosu 60 lira. Alıcı bulamazsak İstanbul’daki restoranlara satacağız. Kılıç balığına ilgi çok fazla. Görenler bol bol hatıra ı çektiriyor" dedi.

 

DHA

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler
Keşfet

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar