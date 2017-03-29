TGC: Atılay Kayaoğlu'nun ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz

İSTANBUL, (DHA) TÜRKİYE Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Üyesi, Sürekli Basın Kartı sahibi, foto muhabiri Atılay Kayaoğlu vefat etti. Atılay Kayaoğlu'nun cenazesi 31 Mart 2017 Cuma günü ikindi namazının ardından Levent'teki Afet Yolal Camisi'nden alınarak Zincirlikuyu mezarlığı'nda toprağa verilecek.

TGC Yönetim Kurulu’nun, Atılay Kayaoğlu’nun ölümüyle ilgili yayınladığı mesajda “Değerli üyemiz deneyimli foto muhabiri, Atılay Kayaoğlu’nu kaybettik. Gazetecilik mesleğine uzun yıllar hizmet veren Atılay Kayaoğlu’nu sevgi ve saygıyla anıyoruz. Atılay Kayaoğlu'nun ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz” denildi.

ATILAY KAYAOĞLU'NUN ÖZGEÇMİŞİ

1943 yılında İstanbul’da doğdu. Mesleğe 1969 yılında Hürriyet Gazetesi'nde Foto Muhabiri olarak başladı. Yıllarca başarılı bir çok a imza attı Hürriyet Gazetesinden emekli oldu. TGC ve TSYD'den çeşitli zamanlarda başarı ödülleri kazandı. Evli ve bir çocuğu olan Atılay Kayaoğlu Sürekli Basın Kartı sahibiydi.

DHA