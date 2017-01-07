TGC: Refik Erduran'ın ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı diliyoruz

TGC Yönetim Kurulu gazeteci yazar Refik Erduran için baş sağlığı mesajı yayınladı. Mesajda şu görüşler yer aldı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi, sürekli basın kartı sahibi gazeteci yazar Refik Erduran 88 yaşında Edirne'de yaşamını kaybetti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Refik Erduran'ın ölümünün ardından yayınladığı mesajda "Usta gazeteci ve yazar Refik Erduran kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Uzun yıllar gazetecilik mesleğine hizmet eden, birçok oyun ve roman yazan değerli üyemiz Refik Erduran'ı hiç unutmayacağız. Refik Erduran"ın ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı diliyoruz" dedi. Refik Erduran'ın cenaze töreniyle ilgili bilgiler henüz netleşmedi.

REFİK ERDURAN'IN ÖZ GEÇİŞİ:

Üsküdar'da 1928'de dünyaya gelen Erduran, Robert Kolejinden mezun oldu. Milliyet Gazetesi'nde Abdi İpekçi'nin teklifi üzerine 1965'te başladığı köşe yazarlığını 1981'e kadar sürdüren Erduran, daha sonra Güneş ve Meydan gazetelerinde çalıştı. Erduran, 1985'te Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin "En Başarılı Köşe Yazarı" ödülünü aldı.Bir dönem Milliyet Batı Amerika Haber Bürosu Şefi olarak da görev yapan Erduran, kurduğu şirketle çeşitli dizileri yönetti, bazı programlarda sunuculuk yaptı. Refik Erduran, aralarında Yağmur Duası, Er Oyunu, Domuz, Neşe'nin Şarkıları'nın da olduğu çeşitli romanlar, sinema senaryosu ile tiyatro oyunları kaleme aldı. UNESCO'ya bağlı Uluslararası Tiyatro Enstitüsü Türkiye Merkezi'nin başkanlığını yürüten Erduran, 1989'da Dünya Kongresi'nde Uluslararası Yazarlar Komitesi Başkanlığı'na seçildi. Refik Erduran 4 çocuk sahibiydi.



DHA