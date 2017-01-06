TGC'den İzmir saldırısı açıklaması: Teröre alışmayacağımızı bir kez daha hatırlatıyoruz

İzmir Haberi: TGC'den İzmir saldırısı açıklaması: Teröre alışmayacağımızı bir kez daha hatırlatıyoruz

TGC'den İzmir saldırısı açıklaması: Teröre alışmayacağımızı bir kez daha hatırlatıyoruz

TGC, İzmir'deki terör saldırısını kınayarak, başsağlığı dileğinde bulundu.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu'nun İzmir'deki terör saldırısına ilişkin açıklaması şu şekilde: "İnsanlık dışı bir eylem olan terör bu defa İzmir'de canlar aldı. Bu hain saldırıyı kınıyor, halkımızın acısını paylaşıyoruz. İzmir Adliyesi'nde gerçekleştirilen acımasız terör saldırısında hayatını kaybeden polisimizin ve adliye çalışanının ailesine baş sağlığı, yaralı polislerle, yurttaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Teröre alışmayacağımızı bir kez daha hatırlatıyoruz."

DHA