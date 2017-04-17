The Guardian: Erdoğan Türkiye’de yeni gücünü ilan ederken tekrar sayım çağrısı yapıldı

Türkiye'nin parlamenter sistemden 'Cumhurbaşkanlığı sistemine' geçişini öngören anayasa değişikliği yapılan halk oylamasında kabul edildi.

İngiltere medyası, yüzde 51 'evet' çıkan Cumhuriyet tarihinin en kritik referandumunun sonucunu manşetlere taşıdı.

The Guardian, 'Erdoğan Türkiye'de yeni gücünü ilan ederken tekrar sayım çağrısı yapıldı' başlığı atarken, ellerinde 'Evet' yazılı dövizler taşıyan vatandaşların meydanlarda çekilmiş larıyla verdiği haberde anayasa değişikliğinin, Türkiye'nin 'demokrasiden otokrasiye geçmesi' kararının 'Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana meydana gelen en köklü değişiklik' olduğuna ve çok az bir farkla kabul edildiğine dikkat çekti.

Gazete, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) mühürsüz oyların geçerli sayılması yönündeki kararının muhalefet tarafından tepkilere neden olduğunu vurgulayan gazete, CHP ve HDP'nin oyların yaklaşık üçte ikisinin yeniden sayılmasını istediğini yazdı.

Haberde 'Evet' oylarının yüzde 51.3 ve 'Hayır' oylarının ise yüzde 48.7 olduğu ifade edildi.

Independent, 'Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, gücünü artırmak için oy kullandı' başlığını manşete taşıdı.

Gazete Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyunu kullanırken çekilmiş ıyla duyurduğu haberde, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçleri toplayacak seçimde zafer ilan ettiğini yazdı.

SKY News kanalı gece boyunca seçim sonuçlarını son dakika olarak geçerken, sabah haberlerinde de sonuçları ilk haber olarak duyurdu.

Bu sonuçla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük bir güç kazandığını söyleyen SKY News televizyonu, sonucun Erdoğan'ın 2029 yılına kadar iktidarda kalması anlamına geldiğini vurguladı.

SKY News ayrıca iki ana muhalefet partisinin sonuca itiraz ettiğini duyurdu. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) mühürsüz oyların geçerli sayılması yönündeki kararı muhalefet kanadında tepkilere neden olduğunu CHP ve HDP oyların yaklaşık üçte ikisinin yeniden sayılmasını istediğini ifade ederek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'unun açıklamalarına yer verdi.

The Financial Times gazetesi de, 'Yeni Güç için Erdoğan zafer ilan etti' başlığı ile duyurduğu haberde seçimde 'Evet' oylarının çok az farkla öne geçtiğini vurguladı.

Gazete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteklediği 'Evet' kampanyasının referandumu kazanmasına karşın tahmin edilen daha düşük bir oy aldığına dikkat çekerken, Türkiye'de referanduma götürülen yeni anayasa maddelerinin cumhurbaşkanına büyük bir politik dokunulmazlık sağladığı belirtildi.

DHA