THK Genel Başkanı Atılgan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türk Hava Kurumu (THK) Genel Başkanı Kürşat Atılgan’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

THK'nun Onursal Genel Başkanı da olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, THK Genel Başkanı Kürşat Atılgan’ı akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. İkili yapılan görüşme, yaklaşık 35 dakika sürdü. Karşılıklı görüşmede, THK’nun faaliyetleri hakkında bilgi veren Atılgan, görüşme sonrasın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a THK’nın Altın Madalya Beratı'nı takdim etti.

DHA