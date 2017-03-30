THKPC lideri Mahir Çayan'ı anma etkinliğine polis müdahalesi

İZMİR'in Konak İlçesi'nde, eski ismi 'Kızıldere' olan Ataköy Beldesi'nde 44 yıl önce çıkan çatışmada öldürülen THKP-C lideri Mahir Çayan ve arkadaşlarını anma gerekçesiyle basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Gruptakilerden 25'i gözaltına alındı.

Tokat'ın Almus İlçesi'ne bağlı eski ismi 'Kızıldere' olan Ataköy Beldesi'nde 44 yıl önce çıkan çatışmada öldürülen Türkiye Halk Kurtuluş Partisi Cephesi (THKP-C) lideri Mahir Çayan ve arkadaşları için Alsancak semtindeki Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde anma etkinliği düzenlendi. Bazı sol görüşlü örgütlerin gençlik yapılanması üyeleri burada basın açıklaması yapmak istedi. Polisin dağılmaları yönünde çağrıda bulunduğu grup, slogan atmayı sürdürünce, çevik kuvvet ve diğer polisler müdahale etti. Müdahale sırasında gruptakilerden 25 kişi gözaltına alındı.



DHA