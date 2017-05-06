THY, ABD uçuşunda laptop dağıttı

İSTANBUL'dan ABD ve İngiltere'ye yapılacak olan direkt uçuşlarda laptop ve tablet kullanımına gelen yasaklamanın ardından bir çalışma yapan Türk Hava Yolları, bugün itibariyle ABD uçuşlarında business yolcularına laptop dağıtımına başladı. İngiltere uçuşlarında ise 12 Mayıs 2017 tarihinde başlanılacağı açıklandı.

Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi unvanını elinde bulunduran Türk Hava Yolları, Amerika ve İngiltere uçuşlarına getirilen elektronik cihaz kısıtlamasına yeni bir çözüm geliştirdi. Yapılan yenilikte bugün itibariyle business yolcularına şahsi işlemlerinin takibi için özel tasarlanan laptoplar, sabah gerçekleşen THY'nin İstanbul New York seferinde dağıtıldı.

YOLCULAR ŞAHSİ İŞLERİNİ GÖKYÜZÜNDE KESİNTİSİZ GERÇEKLEŞTİRECEK

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“ Amerika'ya seyahat eden business sınıfı yolcular, zengin içerikli kabin içi eğlence sistemi Planet'in ayrıcalıklarıyla seyahatlerini eğlenceli bir deneyime dönüştürürken, kabinde sunulacak yeni dizüstü bilgisayarlar sayesinde şahsi işlerinin takibini de gökyüzünden kesintisiz sağlayabilecekler. Uçuş öncesi kişisel bilgisayarlarını Türk Hava Yolları personeline teslim eden business sınıfı yolcular, uçak içinde şahsi işleriyle meşgul olabilmek için kabin personellerinden dizüstü bilgisayar (laptop) talep edebilecekler.”

KAYITLAR OTOMATİK SİLİNECEK

ABD uçuşlarında dağıtılacak olan laptoplar, katlanarak tablet olma özelliğine ve ayrıca dokunmatik ekrana sahip. Bu dizüstü bilgisayarlar, yolcuların kişisel bilgilerini koruyabilecekleri bir güvenlik sistemi ile sunulacak. Yolcular, bilgisayar kullanımı sonrasında, arzu ederlerse verilerini harici bir saklama birimine (USB) kopyalayabilecek ve bilgisayar kapatıldığında yolcunun tüm kişisel çalışmaları otomatik olarak ve tamamen bilgisayardan silinecek.

DHA