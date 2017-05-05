THY ABD VE İngiltere uçuşlarında yarın laptop dağıtacak

Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL,(DHA)ABD ve İngiltere'ye yapılan uçuşlarda yolcuların, cep telefonundan büyük elektronik cihazları kabinde yanlarına almalarının yasaklamasının ardından Türk Hava Yolları yolcularına uçakta dizüstü bilgisayar dağıtmayı planlamıştı. Türk Hava Yolları(THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi yarın ABD ve İngiltere Business Class yolcularına laptopların dağıtılacağını bildirdi.

ABD ve İngiltere'ye direkt uçuş yapan uçakların yolcularına tablet ve dizüstü bilgisayarların yanı sıra kamera ve DVD oynatıcı gibi elektronik cihazları kabine almaları yasaklandı. Bu cihazların bagaja verilmesi koşulu getirildi. Bu durum üzerine THY, yolcularına uçak içinde kullanmaları için laptop dağıtma çalışması başlatmıştı.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, bu akşam saatlarinde resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama da; 'Amerika ve İngiltere uçuşlarında B/C yolcularımız İçin laptop dağıtımına yarın başlıyoruz.' şeklinde tweet atarken THY logolu bir laptop ını da paylaştı.

DHA