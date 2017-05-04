THY ile Middle Airlines arasında ortak uçuş anlaşması imzalandı

Lübnan'ın bayrak taşıyıcı havayolu Middle East Airlines (ME) ve Türk Hava Yolları (TK) arasında bugün, Lübnan ve Türkiye arasındaki güzergâhlarda, iki havayolunun yolcularına karşılıklı olarak daha fazla seyahat imkânı sağlayan ve havacılıktaki adı “ Kod Paylaşımı” olan ortak uçuş anlaşması imzalandı.

15 Mayıs Pazartesi günü resmen yürürlüğe girecek olan anlaşma bugün, Middle East Airlines'ın Beyrut'taki Genel Yönetim Merkezi'nde gerçekleştirildi. Anlaşma Middle East Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Mohamad A. El-Hout ve Türk Hava Yolları Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bilal Ekşi tarafından imzalandı.

Anlaşmaya göre iki havayolu şirketi arasında, Middle East Airlines'ın günde 2 sefer gerçekleştirdiği Beyrut – İstanbul v.v. hattı ile Türk Hava Yolları'nın günde 3 sefer icra ettiği İstanbul – Beyrut parkurunda karşılıklı olarak kod paylaşımı yapılabilecek.

MEA Yönetim Kurulu Başkanı Mohamad A. El-Hout, bu anlaşmanın Lübnan ile Türkiye arasındaki ekonomik işbirliğinin teşviki açısından önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, her iki havayolunun yolcu ihtiyaçlarını daha efektif bir şekilde karşılama noktasında da mühim bir gelişme olduğunu belirtti. Bu anlaşmanın ayrıca, iki farklı havayolu ittifakının iki üye havayolu şirketi arasında imzalandığının önemine de değinen El-Hout; “Henüz imzalarını attığımız bu işbirliği, her iki bayrak taşıyıcının sefer icra etmedikleri şehirlere ulaşma potansiyeli anlamında da son derece faydalı olacak.” dedi.

İmzalanan anlaşma sayesinde iki ülke bayrak taşıyıcısının, yolcularına daha esnek seyahat olanaklarından yararlanma imkânını sunacaklarını belirten Türk Hava Yolları Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Bilal Ekşi; “Geliştirilen işbirliği ile her iki havayolu şirketinin uçuş ağlarını kullanarak yolcularımıza daha fazla seyahat olanağı sunmayı amaçlıyoruz. Ticari açıdan da taraflar için önemli ölçüde faydalı olacağına inandığım işbirliği çerçevesinde iki taşıyıcı da yolcularına, modern filoları ve gelişmiş hizmet seviyelerini tecrübe etme imkânını da sağlıyor olacaklar. Bu anlaşmayla birlikte, iki havayolu arasındaki olumlu ilişkilerin önümüzdeki süreçte daha da gelişeceği ve belirli ölçüde aşama kat edeceği inancındayım” dedi.

DHA