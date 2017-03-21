THY: Kabin içinde elektronik eşya taşıma prosedürlerimiz herhangi bir değişiklik olmaksızın uygulanmaktadır

İstanbul Haberi: THY: Kabin içinde elektronik eşya taşıma prosedürlerimiz herhangi bir değişiklik olmaksızın uygulanmaktadır

THY: Kabin içinde elektronik eşya taşıma prosedürlerimiz herhangi bir değişiklik olmaksızın uygulanmaktadır

ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasıyla aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkedeki 10 havalimanından ABD'ye uçacak yolcuların uçaklara cep telefonundan büyük elektronik alet alımının yasaklandığı haberleriyle iglii olarak, THY Basın Müşavirliği bu konuda hiçbir yasaklamanın gelmediğini açıkladı.

Açıklamada, “'ABD uçuşlarında yolcuların boyutu cep telefonundan büyük elektronik cihazları kabin içine almalarının yasaklanması, konulu haberlerle ilgili olarak operasyonlarımıza yansıyan herhangi bir olumsuzluk veya farklı bir uygulama bulunmamakta. Kabin içinde elektronik eşya taşıma prosedürlerimiz herhangi bir değişiklik olmaksızın uygulanmaktadır” denildi.

Öte yandan THY’nin ABD uçuşlarının güvenlik kontrollerin yapan “ Gözen Güvenlik” yetkilileri ise kendilerine bu konuda herhangi bir bilgi gelmediğini söylediler.

DHA