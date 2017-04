THY: Laptop yasağının dayanağı yok

Murat ÇAKIR/İSTANBUL,(DHA)TÜRK Hava Yolları, görev sırasında şehit ve gazi olan polislerin çocuklarını Uçuş Eğitim Merkezinde misafir etti. THY Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılan etkinlikte 41 çocuk gönüllerince uçuş keyfini yaşadılar. Çocuklar simülatörde sanal uçak kullanıp kabin içinde görev yaptılar. Çocukları ağırlayan Aycı gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı.

GEREKTİĞİNDE YOLCUMUZA LAPTOP VERİRİZ

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, ABD uçuşlarındaki elektronik yasağı konusunda da açıklamalarda bulundu. İlker Aycı, THY olarak yolcuları rahat ettirmek için yapılması gereken her şeyi yaptıklarını belirterek, “Her geçen gün yeni şeyler yaparak yolcumuzu mutlu edecek ve konforunu artıracak servis kalitemizi yukarı çıkartacak yeni şeyler yaparak bu deneyimin bir biçimde etkilenmemesi için çalışıyoruz. Arkadaşlarımız yeni şeyler üzerinde çalışıyorlar. Yüzlerce, binlerce insan bana mesaj attı, ulaşmaya çalıştı. Şirketimize adeta 'şunu da yapar mısınız, bunu da yapar mısınız, bu yasağı şöyle aşarız ' gibi şeyler oldu. Markamıza olan bu ilgi ve sevginin karşılığını vermeye çalışacağız. Kabin içi eğlence sistemlerini geliştirmeye devam ediyoruz. Yolcumuzla aramızdaki kuvvetli gönül bağına ve sadakatimize bunlar gölge düşüremeyecek. Bu uygulamaların geçici olacağını ümit ediyorum, kalıcı olmayacağını ümit ediyorum. Çünkü mesnedi, dayanağı, uygulamasındaki eşitlik prensibi konusunda kafalarda şüpheler uyandıran sorunlar var, giderilmesi gereken. İlgili ülkelerin kuruluşlarıyla da çok yakın çalışıyoruz. Aşılacaktır bunlar bir şekilde, her şey normale dönecektir. Bunu çok büyütmeyelim gözümüzde. Yolculuk çok önemli bir deneyim içinde öyle keyifli anlar var ki, bu anları sadece bir laptop ya da tablet taşımaya indirgemeyelim. gerektiğinde biz onu da temin eder veririz yolcularımıza. Her gün mesai veriyoruz ne gibi yenilikler yapabiliriz konusunda" dedi.

ETKİSİNİ BİRKAÇ AY SONRA GÖRECEĞİZ

Aycı'ya bir gazetecinin, “Yasak nasıl etkiledi rakamlar var mı" Sorusuna yanıtı ise şöyle oldu: “Şu anda rakam vermek için çok erken. Beklemek lazım. Biz şu anın biletlerini çok önceden sattık. Birkaç ay sonra görebileceğiz etkilerini. Bunları gözlemlemek için bir iki ay daha zamana ihtiyaç var, bunları gözlemlemek için. Belki o zamana kadar bu yasak hafifler veya kalkar ümidimiz. Geçici olmasını ümit ediyorum. Gördüğümüz kadarıyla yolcumuz bizimle uçmaya devam ediyor. Her geçen gün onları da rahat ettirmek için yeni çalışmalar yapıyoruz. Amacımız yolcuya en iyi deneyimi yaşatmak, en güzel ve en konforlu deneyimi yaşatmak. Bunun için çalışıyoruz. Sakin, sükunetli, soğukkanlı süreci birlikte yönetelim. Amacımız yolcuya diğer güzellikleri öne çıkartarak, mesela filmlerdi müziklerdi, kabin içi eğlencesini daha da artırarak lounge'taki ağırlamamızı daha da iyileştirerek, boardingi check-in 'i daha da hızlandırarak onları daha mutlu edecek şeyler yapmak. Yolcularımızla aramızdaki bağı güçlü tutmaya çalışıyoruz. Bu dönemin en iyi yapılacak işi budur. Yapılacak yeni uygulamalar varsa bunun ilk uygulayanlarından birisi biz oluruz. Yolcuyu o kadar sıkı tutacağız ki, o kadar sıkı sarılacağız ki bu uygulamalar boşa çıkacak."

Aycı, Rusya pazarında da turist artışı beklediklerini ve Ukrayna pazarını geliştirdiklerini de sözlerine ekledi.



DHA