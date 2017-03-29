THY Moskova'dan Antalya'ya her gün uçacak

Rusya ile ilişkilerin normale dönmesi ile THY , Rus turistlerin tatil için en çok tercih ettikleri Antalya'ya haftada iki gün yaptığı sefer sayısını yediye çıkardı.

Türk Hava Yolları Basın Müşavirliğinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu Türk Hava Yolları, haftada iki frekans olarak gerçekleştirdiği Moskova-Antalya seferlerini 26 Mart tarihi itibariyle haftalık yedi sefere yükseltti.

Türk Hava Yolları başlattığı erken rezervasyon kampanyasıyla Moskova-Antalya seferlerinde gidiş-dönüş 219 Avro’dan başlayan fiyatlarla uçma fırsatı sunuyor.

Moskova çıkışlı uçuşlarda geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular, uçuş biletlerini 05 Nisan 2017 tarihine kadar satın almaları halinde, ilk uçuşlarını 24 Nisan 2017 tarihine kadar gerçekleştirebilecekler”

THY yetkilileri yaptkları açıklamada uçakların her gün TK-211 sefer sayısıyla saat 22.20’de Antalya’dan kalkacağını ve saat 01.45’de de Moskova’da olacağını ve aynı uçağı saat 02.45’de TK-212 sefer sayısıyla Moskova’dan kalkıp sabah saat 06.10’da Antalya’da olacağını bildirdiler.

DHA