THY, Somali'ye 2 milyon Dolar'lık insani yardım taşıyacak

TÜRK Hava Yolları (THY), geçtiğimiz hafta sosyal medya fenomeni Jerome Jarre tarafından başlatılan ve kısa sürede Hollywood ve Amerikan spor dünyasının ünlü isimlerinin desteğini kazanan bir kampanya kapsamında Somali'ye 60 ton insani yardım ulaştıracak.

Kıtlıkla mücadele eden Somali halkına destek amacıyla sosyal medya fenomeni Jerome Jarre tarafından paylaşılan video, kısa sürede milyonlara ulaştı. Hollywood’un en ünlü aktörlerinden Ben Stiller, geçtiğimiz hafta Twitter hesabından 'Eğer iki dakika ve yirmi saniyeniz varsa bunu izleyin' mesajıyla birlikte Somali'de yaşanan insani krizle ilgili bir paylaşım yaparak, Mogadişu'ya tarifeli seferler düzenleyen THY'den bölgeye gönderilecek yardımlar için bir uçak tahsis edilmesi çağrısında bulundu. #TurkishAirlinesHelpSomalia (THY Somali'ye yardım et) etiketiyle başlatılan kampanyaya dünyanın her yerinden kullanıcılar destek verdi.

Bu çağrıya yanıt, cuma günü Türk Hava Yolları'nın resmi sosyal medya hesabından geldi. THY, Somali'ye gönderilecek insani yardım malzemeleri için bir uçak tahsis edeceğini duyurdu. Türk Hava Yolları'ndan olumlu yanıt alınmasının ardından crowdfunding (kitle fonlama) sitesi GoFundMe üzerinden Somali'ye gidecek yardımlar için kampanya başlatıldı. Kampanyaya ilk 24 saatte 1.4 milyon Dolar bağış yapılırken, toplam hedef olan 2 milyon dolara bugün ulaşıldı. Kampanyaya 75.000 kişi bağış yaptı.

Yardım kampanyasını düzenleyen Ben Stiller ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından bağış kampanyasıyla ilgili bağlantıyı paylaşarak, "Ben Stiller ve arkadaşları Somali halkı için çok güzel ve ince bir çalışma yapıyor. Biz yardım etmeye hazırız" mesajı gönderdi. Kalın'ın mesajı, Stiller tarafından takipçileriyle paylaşıldı.

DHA