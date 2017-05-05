THY Trabzon uçuşlarını sis nedeniyle iptal etti

Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL,(DHA)TÜRK Hava Yolları(THY), Doğu Karadeniz'de yaşanan yoğun sis sebebiyle bugün ve yarın yapacağı bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

THY'ye bugün ve yarın İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Trabzon ile Ordu'ya yapacağı TK-2835-Trabzon, TK-2831- Trabzon, TK-2851-Ordu. TK-2823-Trabzon TK- 7438, TK-7433 Ordu seferlerini karşılıklı iptal etti.

THY'nin resmi twitter hesabından duyurulan iptal açıklamasında 'Doğu Karadeniz'de yaşanan yoğun sis sebebiyle uçuşlarınıza ait güncel bilgileri kontrol etmenizi rica ederiz' denildi.



DHA