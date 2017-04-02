THY uçağı kuyruk sürttü

Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL,(DHA)TÜRK Hava Yolları'nın(THY) İstanbul-Aşkabat seferini yapan uçağı, kalkışı sırasında kuyruk sürtünce havadan geri döndü. Yakıtını azaltan pilot, Atatürk Havalimanı'na mecburi iniş yaptı.

THY'nin bu akşam saat 20.05'te 140 yolcusuyla Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yapan TK-322 sefer sayılı Boeing 7373-800 tipi TC-JVV kuyruk tescilli “ACIBADEM' adlı uçağı, kalkışı sırasında kuyruk sürttü. Bunun üzerine uçağın pilotu gerekli kontrollerin yapılması için geri dönüş kararı aldı. Ancak kalkış yapan uçak gerekli iniş ağırlığına ulaşmak için Marmara Denizi üzerinde yaklaşık 2 saat tur atarak yakıtını azalttı. Uçak gerekli iniş ağırlığına ulaştıktan sonra 22.09 sıralarında Atatürk Havalimanı'na sorunsuz şekilde iniş yaptı. Yapılan kontrollerde uçağın kuyruğunun alt düzeyde sürttüğü belirlendi. Bu nedenle, THY yolcularına yeni bir uçak tahsis etti. Uçağın saat 23.30 sıralarında Aşkabat'a hareket edeceği bildirildi.

Bu arada, kuyruk sürtmesini araştıran THY yetkililerinin, uçağın kargo bölümünde bulunan bagajları tekrar kilo kontrolünden geçireceği öğrenildi.

DHA