THY uçağı yolcunun panik atak geçirmesi nedeniyle pist başından geri döndü

İstanbul- Köln seferini yapmak için pist başına giden Türk Hava Yolları (THY) uçağında bulunan bir yolcu panik atak geçirdi. Pilot uçağı geri döndürdü ve yolcu doktor kontrolünde uçaktan indirildi.

THY’nin TK-1673 sefer sayılı uçağı bugün saat 15.15’de İstanbul’dan Köln’e gitmek üzere Atatürk Havalimanı’ndaki pist başına geldi. Uçak kalkış yapmak üzere hareket edeceği sırada bir yolcu panik atak nedeniyle rahatsızlandı. Bunun üzerine kaptan pilot, uçuş kulesiyle temasa geçerek, “Panik atak yolcu nedeniyle geri dönüyorum” diyerek bilgi verdi. Kaptan pilot uçağı pist başından döndürerek, açık park yerlerinden birisine park etti ve hasta yolcu doktor kontrolünde indirildi. Airbus A300 tipi uçağın tekrar gerekli hazırlıkları yapıldıktan sonra havalanacağı bildirildi.



DHA