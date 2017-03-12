THY'den Amerika yolcularına kar fırtınası uyarısı

Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL,(DHA)TÜRK Hava Yolları(THY), Amerika'nın Kuzey Doğu kıyılarını etkileyecek Stella Kar Fırtınası nedeniyle 13 Mart 2017 tarihinde New York, Boston, Şikago, Washington seferlerinde gecikme ve iptaller yaşanacağını duyurdu.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: "Amerika Birleşik Devletleri uçuşları olan yolcularımızın dikkatine: 13 Mart 2017 tarihinde, Kuzey Amerika'nın Doğu kıyılarını etkilemesi öngörülen meteorolojik hadise Stella Kar Fırtınası nedeniyle; JFK (NewYork), BOS(Boston), ORD(Şikago, IAD(Washington) Seferlerimizde gecikmeler, iptaller yaşanabileceği öngörülmektedir."



DHA