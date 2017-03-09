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İstanbul Haberi: THY'den görme ve işitme engelliler için engelsiz filmler

THY'den görme ve işitme engelliler için engelsiz filmler
22:309 Mart 2017
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THY'den görme ve işitme engelliler için engelsiz filmler
THY'den görme ve işitme engelliler için engelsiz filmler

Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL,(DHA)TÜRK Hava Yolları, uçaklarında görme ve işitme engelli yolcularına film hizmeti veriyor.

THY Genel Müdürü Ekşi, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Engelsiz Filmler' kategorimizle duyma ve görme engelli misafirlerimize bulutların arasında güzel anlar yaşatıyoruz" dedi. Ekşi, bu ay yayınlanan görme ve işitme engelli yolcuların ulaşabileceği filmlerin linkini de paylaştı.

Bu ay yayınlanan filmler şöyle: "Suicide Squad", "Me Before You", "Tarzan", "Batman", "Terminatör", "Daddy's Home", "Joy", "The Martian", "Creed ve Herşey Aşktan".

DHA

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