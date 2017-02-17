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İstanbul Haberi: THY'den referandum kolaylığı

THY'den referandum kolaylığı
17:1417 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
THY'den referandum kolaylığı
THY'den referandum kolaylığı

Türk Hava Yolları (THY) 16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak referandum nedeniyle uçuşlarında değişiklik yapmak isteyen vatandaşlara gerekli kolaylığın sağlanacağını duyurdu.
THY’nin resmi internet sitesinde konuyla ilgili olarak şu açıklama yapıldı:
“ Vatandaşlarımız 16 Şubat 2017 ve öncesinde düzenlenmiş biletlerinin, 09 Nisan 2017- 23 Nisan 2017 tarih aralığındaki tüm AnadoluJet ve Türk Hava Yolları seferlerine kayıtlı rezervasyon değişiklikleri, Türk Hava Yolları’na ait bilet satış ofislerinde gerçekleştirilecektir.Rezervasyon değişikliği talebi olan yolcularımızın, 06 Mart 2017 tarihine kadar bilet satış ofislerimize başvurması rica olunur.”

 

DHA

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