THY'ye İATA'dan ödül

Faik KAPTAN/İSTANBUL,(DHA) Türkiye ve dünyadan çok sayıda kuruma eğitim hizmeti sağlayan Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi, Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği (IATA) tarafından ziyaret edildi ve yaptığı çalışmalar nedeniyle Avrupa Bölgesi’nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Rafael Schvartzman, THY Genel Müdürü ve İcra Komitesi Başkan Vekili Bilâl Ekşi’ye plaket verdi.

Görüşme sonrasında Türk Hava Yolları’nın ilgili eğitimlere verdiği destekten ötürü, IATA tarafından Bilal Ekşi’ye bir de ödül takdim edildi. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Rafael Schvartzman; “Yeni jenerasyon liderlere destek vererek, sektörümüzün geleceğine katkıda bulunan Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi’nin başarılı performansını oldukça etkileyici buluyoruz. Bu istikrarlı performanstan dolayı, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği olarak, Akademi’yi benzerlerinden farklı bir yerde konumlandırıyoruz. Türk Hava Yolları’nın havacılığın her alanında sergilediği inovatif yaklaşımı bu alanda da göstermesi; eğitim programlarımızın tanıtımı ve öğrencilerin başarısındaki en önemli faktör.” dedi.

Ödülü, Ortaklık adına kabul eden Bilâl Ekşi ise; “Bu ödül, istihdam ettiği insan gücünün sektörel eğitimini, istikrar ve başarıyı getiren en temel unsur olarak gören Türk Hava Yolları olarak bizim için çok önemli. Başta, on yıllardır bu alanda öncü olmak adına büyük gayret gösteren Akademi ailesi olmak üzere, tüm ailemize ve tabii ki bu gayreti ödüllendirme nezaketinde bulunan, sektörel ortağımız Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA)’ne teşekkür ediyorum.” dedi.

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