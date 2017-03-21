TİKA yöneticisi Hamas'a destek suçlamasıyla Gazze'de tutuklandı

İsrail Güvenlik Servisi'nin (Şin Bet), TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı) yöneticisini Gazze'de tutukladığı açıklandı.

Şin Bet'in yaptığı açıklamada, isminin Muhammet Murtaza olduğu duyurulan ve 39 yaşında olduğu belirtilen TİKA yöneticisinin, Hamas'a destek olduğu gerekçesiyle Gazze'de tutuklandığı ifade edildi. Şubat ayında tutuklandığı bildirilen Murtaza'yla ilgili resmi açıklama bugün yapıldı.

Gazze'de yaşamakta olan Muhammet Murtaza, güvenlik servisinin açıklamasına göre "Hamas'ın askeri kanadına terör finansmanı sağladığı" gerekçesiyle tutuklandı.

Yapılan açıklamada, Murtaza'nın Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın Gazze koordinatörü sıfatıyla gideceği bir görev için İsrail'i terk etmek üzereyken polis tarafından göz altına alındığı aktarıldı.

(lı)

DHA