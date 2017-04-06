Tillerson: Esad'ın geleceği belirsiz

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, İdlib'deki kimyasal saldırıyı değerlendirerek, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın sorumlu olduğunu ve "Esad'ın gelecekte Suriye halkını yönetmede rolü olmayacak gibi göründüğünü" söyledi.

Rex Tillerson, Florida'da Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yapacağı görüşme öncesi basın toplantısında konuşarak, "Bu saldırıdan Beşar Esad liderliğindeki Suriye rejiminin sorumlu olduğundan şüphemiz yok, bu bilgilerimizi destekleyen deliller var," ifadelerini kullandı.

Rusya'ya çağrı

"Rusya'nın Beşar Esad'a desteğini dikkatlice gözden geçirmesi çok önemli," diye ekleyen Tillerson, "ABD, Suriye'de rejimi değiştirme çalışmasına önayak olacak mı" şeklindeki bir soruya, "Bu adımlar konusunda çalışma aşamasındayız," diye cevap verdi.

Geleceği belirsiz

Tillerson; Esad'ın geleceğiyle ilgili açıklamasında, "Esad'ın gelecekteki rolü gerçekten belirsiz. Yaptığı bu hamlelere bakılırsa, Esad'ın Suriye halkını yönetmede rolü olmayacak gibi görünüyor" diye konuştu.

(lı)

Görüntü Dökümü:

– Tillerson'ın basın toplantısı

DHA