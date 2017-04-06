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Son Dakika: Tillerson, Lavrov ile 'kimyasal saldırıyı' görüştü

Tillerson, Lavrov ile 'kimyasal saldırıyı' görüştü

22:166 Nisan 2017
Son Dakika Haberi
Tillerson, Lavrov ile 'kimyasal saldırıyı' görüştü
Tillerson, Lavrov ile 'kimyasal saldırıyı' görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın, Rus mevkidaşı Sergei Lavrov'la telefon görüşmesi yaparak, Suriye'deki kimyasal gaz saldırısı konusunu ele aldıkları belirtildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, telefon görüşmesinde 'Rusya'nın Suriye'deki kimyasal saldırıyı nasıl gördüğüyle ilgili analiz ve açıklamalarını almak istedikleri' ifade edildi.
Tillerson önümüzdeki günlerde Moskova'ya giderek Rus yetkililerle Suriye iç savaşı ve Rusya'nın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a verdiği destek konularını görüşecek.

 

DHA

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