Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Tekirdağ Haberi: Tinerle soba yakmak isterken çıkan yangında ağır yaralandı

Tinerle soba yakmak isterken çıkan yangında ağır yaralandı
13:4215 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Tinerle soba yakmak isterken çıkan yangında ağır yaralandı
Tinerle soba yakmak isterken çıkan yangında ağır yaralandı

TEKİRDAĞ'ın Ergene İlçesi'nde 32 yaşındaki Zafer Abdulgani, tiner ile soba yakmak istediği sırada elindeki bezinin alev alması sonucu çıkan yangında ağır yaralandı.
Yangın, Velimeşe Mahallesi İstasyon Caddesi'nde bulunan inşaatlara iskele kiralama işi yapan iş yerinde meydana geldi. Zafer Abdulgani, kaldığı iş yerindeki odasında bulunan sobayı tiner ile yakmak istedi. Bu sırada elindeki bezin alev alması ile alev Abdulgani'nin üzerindeki elbiselere sıçradı. Bu sırada yere alevler de odayı sardı. Çığlıkla kendisini dışarı atan Abdulgani'yi gören diğer işyeri çalışanları hemen jandarma ve itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede gelen jandarma ekipleri yolu yaya ve araç trafiğine kapattı. Ağır yaralı olan Zafer Abdulgani ise ambulans ile Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Gecikmeli olarak olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. İşyeri ise kullanılamaz hale geldi. İtfaiyenin geç gelmesiyle yangının büyüdüğünü belirten çevredekiler, "Daha önce itfaiyenin bir aracı burada mahalle girişinde bekliyordu. Ancak şimdi Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi buradan itfaiye arıcını kaldırdı. Burada 400 tane sanayi kuruluşu var. Şimdi bunun hesabını kim verecek merak ediyoruz" dedi.

DHA

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler
Keşfet

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar