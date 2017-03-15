Tinerle soba yakmak isterken çıkan yangında ağır yaralandı

TEKİRDAĞ'ın Ergene İlçesi'nde 32 yaşındaki Zafer Abdulgani, tiner ile soba yakmak istediği sırada elindeki bezinin alev alması sonucu çıkan yangında ağır yaralandı.

Yangın, Velimeşe Mahallesi İstasyon Caddesi'nde bulunan inşaatlara iskele kiralama işi yapan iş yerinde meydana geldi. Zafer Abdulgani, kaldığı iş yerindeki odasında bulunan sobayı tiner ile yakmak istedi. Bu sırada elindeki bezin alev alması ile alev Abdulgani'nin üzerindeki elbiselere sıçradı. Bu sırada yere alevler de odayı sardı. Çığlıkla kendisini dışarı atan Abdulgani'yi gören diğer işyeri çalışanları hemen jandarma ve itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede gelen jandarma ekipleri yolu yaya ve araç trafiğine kapattı. Ağır yaralı olan Zafer Abdulgani ise ambulans ile Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Gecikmeli olarak olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. İşyeri ise kullanılamaz hale geldi. İtfaiyenin geç gelmesiyle yangının büyüdüğünü belirten çevredekiler, "Daha önce itfaiyenin bir aracı burada mahalle girişinde bekliyordu. Ancak şimdi Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi buradan itfaiye arıcını kaldırdı. Burada 400 tane sanayi kuruluşu var. Şimdi bunun hesabını kim verecek merak ediyoruz" dedi.

DHA