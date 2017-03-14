Tıp Fakültesi öğrencileri beyaz önlük giydi

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi'nde, 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında geleneksel 'Beyaz önlük giyme' töreni düzenlendi.

Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Maliye Bakanı Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu, Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Yılmaz, öğretim elemanları, öğrenci aileleri ile öğrenciler katıldı. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, "İlk kez 1919'da Birinci Dünya Savaşı sonrası İstanbul'un işgal edildiği günlerde tıbbiyelilerin işgale karşı çıkarak kutladıkları bu bayram ülkenin bağımsızlığına düşkünlüğün en güzel yansımasıdır. Üniversitemiz Tıp Fakültesi 194 öğretim üyesi ile öğrencilerimize 1974 yılından beri eğitim vermektedir. Üniversite dediğinde şehirde ilk akla gelen hastanedir. Biz de göreve geldiğimizden bugüne kadar hep hastane üzerinde çalışmalar yapmaktayız" dedi.

Konuşmaların ardından programa katılan protokol ve Tıp Fakültesi öğretim üyeleri 165 öğrenciye beyaz önlüklerini giydirdi.

DHA