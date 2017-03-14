Tıp öğrencilerinin beyaz önlük heyecanı

ERZURUM'daki Atatürk Üniversitesi'ne bağlı Tıp Fakültesi'nin birinci sınıfında okuyan 360 öğrenci, bugün beyaz önlüklerini giyerken heyecanlı annlar yaşadı.

Atatürk Üniversitesinde 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle 15 Temmuz Milli İrade Salonunda geleneksel önlük giydirme töreni düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mevlüt Doğan, Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Metin Kahraman, Erzurum Tabip Odası Başkanı Uz. Dr. Ayhan Kul, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Levent, akademisyenler, öğrenciler ve ailelerin hazır bulunduğu etkinlikte, günün önemini anlatan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, hekimlerin mesai gözetmeksizin hastaların sağlık bulması için ellerinden gelen hizmeti verdiğini belirtti.

Deprem ve afetlerin yaşandığı bölgelerde hekimlerin canlarını ortaya koyarak çalıştıklarına işaret eden Prof. Dr. Çomaklı, kutsal mesleğin mensuplarının olağanüstü özveriyle hizmet vermeye devam ettiklerini bildirdi. Sağlık hizmetlerinde kalitenin arttığına dikkati çeken Prof. Dr. Çomaklı, üniversiteye ait hastanede her türlü organ nakli ve ameliyatların yapıldığını, nitelikli hizmet verildiğini bu yüzden yurt dışına giden hasta sayısının azaldığını ifade etti. Prof. Dr. Çomaklı, "Sağlıklı ve mutlu hayat sunma çabası içerisinde olan tüm hekim ve akademisyen ile sağlık çalışanlarımızın tıp bayramını kutluyorum" dedi.