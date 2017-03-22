TIR alev alev yandı

BİLECİK'in Osmaneli İlçesi yakınlarında, TIR, yolun sağında park eden başka bir TIR'a çarpıp alev aldı. Yangını itfaiye ekipleri söndürürken, ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, Osmaneli- Adapazarı karayolunun 15'inci kilometresindeki İçmeler mevkiinde meydana geldi. Mehmet Sözügüzel (35) yönetimindeki 63 M 3595 plakalı pancar melası yüklü TIR, yolun sağına park ederek duran Vehbi Seher'in (48) kullandığı elektrik direği yüklü TIR'a çarptı. Şeker pancarı melası yüklü TIR, çarpmanın etkisiyle alev aldı. TIR şoförü Mehmet Sözügüzel araçtan inerek itfaiyeyi arayıp yardım istedi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Osmaneli Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yanan TIR söndürüldü. Jandarma yetkilileri olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

DHA