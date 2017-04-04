TIR dorsesindeki 76 kaçak korbondioksit ölçümüyle yakalanmış

İZMİR'in Çeşme Limanı'nda, bir TIR dorsesine gizlenerek İtalya'ya kaçmaya çalışan 76 kaçağın içeride bulunduğunun, Gümrük Muhafaza ekiplerinin karbondioksit tespit cihazıyla yaptığı ölçümle belirlendiği bildirildi.

İtalya'nın Trieste Limanı'na gitmek üzere Çeşme Limanı'na gelecek TIR'la göçmen kaçakçılığı yapılacağını öğrenen İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Bakanlık veri tabanı üzerinden inceleme başlattı. TIR'ın İstanbul Halkalı Gümrük Müdürlüğü'nde işlemlerini tamamlayarak, Çeşme Limanı'na gelmek üzere olduğunu ve taşıdığı eşyayı su dolu pet şişe olarak bildirdiğini tespit etti. Gümrük sahası içerisinde gerekli güvenlik önlemlerini alan ekipler, bekleyişe geçti.

KARBONDİOKSİT TESPİT CİHAZI KULLANILDI

Geçen 29 Mart'ta, gümrüklü sahaya girmesinin ardından TIR'ı kontrol noktasına alan Gümrük Muhafaza ekipleri, gümrük güvenlik mührünün sağlam olduğunu ancak dorse halatının kesilerek vidayla birleştirildiğini tespit etti. Karbondioksit tespit cihazıyla ölçüm yapan ekipler, dorse içerisindeki karbon değerinin çok yüksek olduğunu belirledi. Detaylı arama için arama hangarına alınan TIR'da yapılan kontrolde, dorseye gizlenmiş 60 Suriye ve 16 Irak uyruklu olmak üzere toplam 76 kişi bulundu. Ayrıca, aracın yasal yükü olan 22 ton içme suyundan 12 tonunun eksik olduğu belirlendi. Kaçaklar, emniyete teslim edildi. Eksik çıkan 12 ton eşyayla ilgili ise soruşturma başlatıldı.

DHA