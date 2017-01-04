TIR ile çarpışan minibüs alev alev yandı

ESKİŞEHİR'de TIR'la çarpışan kenti içi yolcu taşıyan minibüs alev aldı. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangında minibüs büyük hasar gördü.

Olay, sabah erken saatlerde Batıkent Mahallesi çevreyolunda meydana geldi. TIR'la çarpışan minibüs, kısa süre sonra alev aldı. Olay sırasında içerisinde yolcu bulunmayan minibüsün şoförü araçtan indi. Alev alev yanan minibüsün şoförü itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Kısa sürede gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yaptıkları müdahaleyle yangını söndürdü, ancak minibüs büyük hasar gördü.

TIR şoförü ile minibüs şoförü birbirlerinden şikayetçi olmazken, minibüs, çekiciyle çevre yolundan kaldırıldı.

DHA